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التحالف يحيل ليل صنعاء إلى نهار من شدة القصف

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*يمن برس - خاص

شن طيران التحالف العربي في وقت متأخر من مساء الاثنين غارة عنيفة على معسكر للحوثيين في العاصمة صنعاء.



وقال سكان محليون لـ"يمن برس" إن الغارة استهدفت مقر الفرقة الاولى مدرع وسط العاصمة صنعاء حيث سمع دوي انفجار هائل.



وتأتي الغارة عقب سلسلة انفجارات هزت مدينة مأرب ناتجة عن استهداف الحوثيين لمعسكر صحن الجن بصواريخ باليستية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شن طيران التحالف العربي في وقت متأخر من مساء الاثنين غارة عنيفة على معسكر للحوثيين في العاصمة صنعاء.وقال سكان محليون لـ"يمن برس" إن الغارة استهدفت مقر الفرقة الاولى مدرع وسط العاصمة صنعاء حيث سمع دوي انفجار هائل.وتأتي الغارة عقب سلسلة انفجارات هزت مدينة مأرب ناتجة عن استهداف الحوثيين لمعسكر صحن الجن بصواريخ باليستية.







صنعاء غارة التحالف



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