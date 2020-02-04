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وفاة برلماني وقيادي مؤتمري بارز في صنعاء

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*يمن برس - خاص

توفي البرلماني المؤتمري محمد علي قاسم قواره، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، يوم الإثنين في العاصمة صنعاء، عن عمر يناهز 71 عاماً.



وقواره عضو في مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام عن الدائرة الإنتخابية 254 بمحافظة حجة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفي البرلماني المؤتمري محمد علي قاسم قواره، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، يوم الإثنين في العاصمة صنعاء، عن عمر يناهز 71 عاماً.وقواره عضو في مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام عن الدائرة الإنتخابية 254 بمحافظة حجة.







صنعاء وفاة برلماني قواره



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