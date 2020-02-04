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مسؤول حكومي يوضح حقيقة ماحصل في صحن الجن وينشر صورة مباشرة من مأرب
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 01:44:00 صباحاً

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مسؤول حكومي يوضح حقيقة ماحصل في صحن الجن وينشر صورة مباشرة من مأرب
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*يمن برس - خاص
نفى محافظ محافظة المحويت صالح سميع، استهداف الحوثيين ‏لمعسكر صحن الجن بمدينة مأرب بصاروخ باليستي.

وأوضح في تغريدة على "تويتر" أرفقها بصورة ليلية مدينة مأرب أن انفجاراً وقع في مخزن بمعسكر صحن الجن كان يجمع مخلفات تطهير الجوف ونهم وصرواح من ‎ألغام الحوثيين.

وكانت انفجارات عنيفة هزت معسكر صحن الجن بمدينة مأرب (شرقي البلاد) في وقت متأخر من مساء الإثنين.


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خاص - يمن برس

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