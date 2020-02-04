مقتل وإصابة أربعة أطفال وامرأة بحوادث استهداف حوثي في الحديدة

*يمن برس - متابعة خاصة
قتل طفل وامرأة وأُصيب طفلان آخران بقصف شنه مسلحو جماعة الحوثي أمس الإثنين، على قرية المتينة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة (غربي البلاد).
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن قذائف الهاون التي أطلقها الحوثيون على منازل المدنيين في قرية المتينة، أدت إلى سقوط الضحايا من أسرة واحدة، وأن الجرحى أُصيبوا بصورة بالغة، ونُقلوا إلى المستشفى بمدينة الخوخة لتلقي العلاج.
في السياق، قُتل طفل بانفجار لغم في مديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة.
وقال مصدر طبي إن الطفل عبده علي سالم قُتل بانفجار اللغم الذي زرعه المسلحون الحوثيون، وهو في طريقه إلى منطقة المسنا حين كان عائداً من السوق إلى منزله.
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