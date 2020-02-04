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تعرف على التغييرات المضافة في تصميم موقع "تويتر"

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*يمن برس - متابعة خاصة

قرّر موقع التدوين المصغر "تويتر" جعل المحادثات أسهل من خلال إظهار الترابط في شريط التغريدات للتمييز بين التغريدات والردود.



ويأتي هذا التغيير في تصميم التطبيق عبر الأجهزة العاملة بنظام iOS في البداية.



ولا يتطلب هذا التغيير تحديثاً للتطبيق، ويتلخص في إظهار الترابط في شريط التغريدات للتمييز بين التغريدات والردود.



ويرسم التحديث الآن خطًا ملموسًا بين التغريدة الأصل والردود، مع وضع مسافة في الردود وربطها بسلسلة من الخطوط العمودية والأفقية.



وهذا التحديث يجعل المحادثة تبدو أكثر فاعلية مثل سلسلة الملاحظات المتصلة، ويجعلها أسهل عند تحليلها والانضمام إليها.



وتم عرض الميزة لأول مرة في تطبيق twttr beta التجريبي للشركة، في ربيع العام الماضي.



ولن يعرض التطبيق مؤشرات الترابط سوى من الأشخاص الذي تتابعونهم، ما يعني أن التايم لاين لن يغرق بتغريدات من أشخاص عشوائيين لا تعرفونهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قرّر موقع التدوين المصغر "تويتر" جعل المحادثات أسهل من خلال إظهار الترابط في شريط التغريدات للتمييز بين التغريدات والردود.ويأتي هذا التغيير في تصميم التطبيق عبر الأجهزة العاملة بنظام iOS في البداية.ولا يتطلب هذا التغيير تحديثاً للتطبيق، ويتلخص في إظهار الترابط في شريط التغريدات للتمييز بين التغريدات والردود.ويرسم التحديث الآن خطًا ملموسًا بين التغريدة الأصل والردود، مع وضع مسافة في الردود وربطها بسلسلة من الخطوط العمودية والأفقية.وهذا التحديث يجعل المحادثة تبدو أكثر فاعلية مثل سلسلة الملاحظات المتصلة، ويجعلها أسهل عند تحليلها والانضمام إليها.وتم عرض الميزة لأول مرة في تطبيق twttr beta التجريبي للشركة، في ربيع العام الماضي.ولن يعرض التطبيق مؤشرات الترابط سوى من الأشخاص الذي تتابعونهم، ما يعني أن التايم لاين لن يغرق بتغريدات من أشخاص عشوائيين لا تعرفونهم.







تغييرات تويتر تكنولوجيا



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