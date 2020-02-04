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الحوثيون يشنون قصفًا عنيفًا على جبهة ثرة بلودر

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال مصدر عسكري إن جماعة الحوثي شنت صباح اليوم قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون على مواقع الجيش ومقاومة المتمركزة في جبهة ثرة بلودر في محافظة أبين.



وصعدت جماعة الحوثي منذُ أيام من وتيرة قصفها لمواقع الجيش والمقاومة بقذائف الهاون، وتندلع اشتباكات متقطعة بين الحين الآخر.



وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش والمقاومة قصفت مواقع جماعة الحوثي وتصدت لمحاولاتها المتكررة من قصف مواقعها وكسرت كل الهجمات الأخيرة.



وحشدت جماعة الحوثي مؤخراً مجاميع مسلحة لها في جبهة ثرة واستقدمت تعزيزات عسكرية للجبهة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر عسكري إن جماعة الحوثي شنت صباح اليوم قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون على مواقع الجيش ومقاومة المتمركزة في جبهة ثرة بلودر في محافظة أبين.وصعدت جماعة الحوثي منذُ أيام من وتيرة قصفها لمواقع الجيش والمقاومة بقذائف الهاون، وتندلع اشتباكات متقطعة بين الحين الآخر.وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش والمقاومة قصفت مواقع جماعة الحوثي وتصدت لمحاولاتها المتكررة من قصف مواقعها وكسرت كل الهجمات الأخيرة.وحشدت جماعة الحوثي مؤخراً مجاميع مسلحة لها في جبهة ثرة واستقدمت تعزيزات عسكرية للجبهة.







الحوثيون ثرة لودر



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