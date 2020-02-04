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الاتفاق على تحويل الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

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*يمن برس - متابعات

وافق ممثلو أطراف النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم (الثلاثاء).



وقال سلامة للصحافيين «تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه»، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



وكان سلامة قد صرح إن هناك «إرادة حقيقية لبدء التفاوض» بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. لكنه قال إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



وأضاف المبعوث الأممي أنه يأمل أن يصدر مجلس الأمن الدولي خلال أيام قرارا يجدد التأكيد على حظر الأسلحة.



ودان سلامة، الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في الشؤون الليبية رغم مقررات مؤتمر برلين.



وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في قمة برلين الشهر الماضي بوقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.



وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. وازدادت حدة النزاع في البلاد العام الماضي مع بدء الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر في أبريل (نيسان) هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وافق ممثلو أطراف النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم (الثلاثاء).وقال سلامة للصحافيين «تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه»، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.وكان سلامة قد صرح إن هناك «إرادة حقيقية لبدء التفاوض» بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. لكنه قال إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.وأضاف المبعوث الأممي أنه يأمل أن يصدر مجلس الأمن الدولي خلال أيام قرارا يجدد التأكيد على حظر الأسلحة.ودان سلامة، الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في الشؤون الليبية رغم مقررات مؤتمر برلين.وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في قمة برلين الشهر الماضي بوقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. وازدادت حدة النزاع في البلاد العام الماضي مع بدء الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر في أبريل (نيسان) هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.







ليبيا وقف إطلاق النار اتفاق



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