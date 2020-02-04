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وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 01:48:00 مساءً

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وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الممثلين، في تصريح لجريدة "الوطن" المصرية، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، شهدت تدهورا ملحوظا خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.


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خاص - يمن برس

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