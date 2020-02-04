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جماعة الحوثي تعترف بمقتل المئات من عناصرها وتشيّعهم في أكثر من 20 موكباً

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موكب جنائزي لقتلى الحوثيين

*يمن برس -متابعات

اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية، بمقتل المئات من مقاتليها خلال المواجهات التي تشهدها جبهات نهم والجوف ومأرب.



وشيعت الجماعة مئات القتلى على مدى أسبوعين، بينهم قيادات برتب عسكرية رفيعة.



وقالت مصادر مطلعة إن الجماعة الحوثية، نظمت أكثر من 20 موكباً لتشييع قتلاها خلال يومين فقط في صنعاء وذمار وعمران وحجة وإب، والذين يرجح أنهم قتلوا في المواجهات الدائرة في نهم والجوف ومأرب (شرق العاصمة صنعاء) وفق ما أوردته"الشرق الأوسط".



وكانت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين في صنعاء، قد ذكرت أن الجماعة شيّعت أمس (الاثنين)، في صنعاء كلاً من ( العقيد محمد علي الصماط والعقيد محمد صالح هادي الوائلي والمقدم يحيى قايد قصان والمقدم دارس علي المنصوري والمقدم سليم صالح إسماعيل والرائد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي والرائد محمد علي الأشول والنقيب عمار ناصر الصيفي والملازم أول ساجد حسن الخراشي والجندي حمزة عبد الله الحرضي والجندي زاعق سنان حمادي والجندي يحيى حسين سعدان).



ولم تشِر المصادر الحوثية إلى مكان مقتلهم على وجه التحديد، إلا أن المصادر المحلية في صنعاء رجحت أن يكونوا قتلوا في معارك بنهم والجوف وغرب مأرب.



وقدّرت المصادر أن الجماعة خسرت في الأسبوعين الأخيرين المئات من عناصرها بينهم على الأقل 80 من قادتها الميدانيين، الذين كانت دفعت بهم في عمليات تهدف إلى التقدم على حساب القوات الحكومية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية، بمقتل المئات من مقاتليها خلال المواجهات التي تشهدها جبهات نهم والجوف ومأرب.وشيعت الجماعة مئات القتلى على مدى أسبوعين، بينهم قيادات برتب عسكرية رفيعة.وقالت مصادر مطلعة إن الجماعة الحوثية، نظمت أكثر من 20 موكباً لتشييع قتلاها خلال يومين فقط في صنعاء وذمار وعمران وحجة وإب، والذين يرجح أنهم قتلوا في المواجهات الدائرة في نهم والجوف ومأرب (شرق العاصمة صنعاء) وفق ما أوردته"الشرق الأوسط".وكانت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين في صنعاء، قد ذكرت أن الجماعة شيّعت أمس (الاثنين)، في صنعاء كلاً من ( العقيد محمد علي الصماط والعقيد محمد صالح هادي الوائلي والمقدم يحيى قايد قصان والمقدم دارس علي المنصوري والمقدم سليم صالح إسماعيل والرائد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي والرائد محمد علي الأشول والنقيب عمار ناصر الصيفي والملازم أول ساجد حسن الخراشي والجندي حمزة عبد الله الحرضي والجندي زاعق سنان حمادي والجندي يحيى حسين سعدان).ولم تشِر المصادر الحوثية إلى مكان مقتلهم على وجه التحديد، إلا أن المصادر المحلية في صنعاء رجحت أن يكونوا قتلوا في معارك بنهم والجوف وغرب مأرب.وقدّرت المصادر أن الجماعة خسرت في الأسبوعين الأخيرين المئات من عناصرها بينهم على الأقل 80 من قادتها الميدانيين، الذين كانت دفعت بهم في عمليات تهدف إلى التقدم على حساب القوات الحكومية.







جماعة الحوثي صنعاء نهم



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