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انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل توسع مخيف لفارق الصرف بين صنعاء وعدن (السعر اليوم )
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 02:11:00 مساءً

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انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل توسع مخيف لفارق الصرف بين صنعاء وعدن (السعر اليوم )
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه المخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل استمرار توسع الفارق بين صنعاء وعدن .

وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي:

(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 168.5
⁦ الدولار     :  640
⁦ الإماراتي  :  171.5
⁦ العماني    : 1640
 ذهب كسر 21 : 27,600

 (( أسعار البيع )) 
⁦ السعودي  : 169.5 
⁦ الدولار     : 646 
⁦ الإماراتي :  173.5 
⁦ العماني   :  1670
 ذهب كسر 21 : 27,900

الأسعار في صنعاء : 

شراء السعودي :    156.3
بيع السعودي    :   156.6

شراء الدولار   :   593.5 
بيع الدولار      :  595.5


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خاص - يمن برس

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