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انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل توسع مخيف لفارق الصرف بين صنعاء وعدن (السعر اليوم )
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 02:11:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه المخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل استمرار توسع الفارق بين صنعاء وعدن .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي:
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 168.5
الدولار : 640
الإماراتي : 171.5
العماني : 1640
ذهب كسر 21 : 27,600
(( أسعار البيع ))
السعودي : 169.5
الدولار : 646
الإماراتي : 173.5
العماني : 1670
ذهب كسر 21 : 27,900
الأسعار في صنعاء :
شراء السعودي : 156.3
بيع السعودي : 156.6
شراء الدولار : 593.5
بيع الدولار : 595.5
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