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تعرف على الإيموجي الجديد الذي سيظهر في الهواتف ومعناه المختلف في بلدان العالم
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 02:26:00 مساءً

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تعرف على الإيموجي الجديد الذي سيظهر في الهواتف ومعناه المختلف في بلدان العالم
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*يمن برس - متابعات

أعلنت منظمة «يونيكود» أشكال رموز تعبيرية (إيموجي) جديدة لعام 2020، والتي ستظهر على الهواتف في جميع أنحاء العالم، من بينها إيموجي «الأصابع المضمومة» بدرجات ألوانه المختلفة.

ويختلف معنى الرمز التعبيري الجديد من دولة إلى أخرى. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن معناه في إيطاليا «ماذا تريد؟».

وفي شرح لمعنى الرمز التعبيري الجديد، أطلق الموقع الخاص بمنظمة «يونيكود» ملفا من 14 صفحة عن شرح المعاني المختلفة للرمز في بلاد مختلفة.

وذكر الموقع: «نتوقع أن يكون معنى الرمز الجديد واسع النطاق وذا معانٍ مختلفة عن المعنى الإيطالي».

وفي الدول العربية، يعني الرمز الجديد الهدوء أو الصبر، أو أحيانا بمعنى التهديد لشخص ما.
وفي الهند، فالرمز الجديد يعني وسيلة للتساؤل عما إذا كان شخص ما جائعاً.

وذكرت «بي بي سي» أن هناك تفسيرات ساخرة للرمز الجديد للأصابع، مثل تناول الطعام بدون أوانٍ، واقترح شخص عبر «تويتر» أن انعكاس الإيموجي يعني «القليل من الملح».

ويتشابه الرمز التعبيري الجديد كذلك مع أكلة آسيوية تشبه شبك الأصابع المضمومة واسمها «دمبلنغ»، كما يمكن للرمز الجديد أن يكون معناه «أحبك» في الثقافة الكورية.

ومن المتوقع أن يظهر المز التعبيري الجديد مع قائمة أخرى من الرموز التعبيرية بـ117 اختيارا، وذلك في 2020.


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