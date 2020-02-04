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"هاني بن بريك" يشن هجوما على محافظ شبوة ويوجه له هذه التهمة !

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هاني بن بريك

*يمن برس -متابعات

هاجم نائب رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم، محافظ محافظة شبوة (شرق اليمن)، واتهمه بإدخال من وصفهم بـ"الغزاة" إلى شبوة، في إشارة إلى المواجهات بين عناصر محسوبة على الانتقالي والقوات الحكومية في منطقة قبائل لقموش في مطلع يناير الماضي.





جاء ذلك رداً على تغريدة نشرها محافظ شبوة محمد صالح بن عديو في حسابه على تويتر، اتهم فيها دولة الامارات بتمويل الفوضى في المحافظة بميزانيات ضخمة، مؤكداً أن كل محاولة لإرباك أمن واستقرار المحافظة مصيرها الفشل.



وقال محمد صالح بن عديو في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "لدينا إيمان أعمق من رواسي شبوة وشوامخها بإن كل محاولة لإرباك أمن واستقرار المحافظة ستفشل وأن المال الذي يدفع لإحداث الفوضى وزراعة الفتن لن يجدي نفعا أمام إرادة وعزيمة وحكمة أبناء شبوة".



ورد بن بريك على تغريدة بن عديو قائلاً: "وعندنا يقين قاطع لا يخالجه ذرة شك أن من أدخل الغزاة على أهله وأرضه وجعل حرماتها مستباحة ولم يسلم منه حتى الأطفال لن يفلح في الدنيا ولا الآخرة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هاجم نائب رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم، محافظ محافظة شبوة (شرق اليمن)، واتهمه بإدخال من وصفهم بـ"الغزاة" إلى شبوة، في إشارة إلى المواجهات بين عناصر محسوبة على الانتقالي والقوات الحكومية في منطقة قبائل لقموش في مطلع يناير الماضي.جاء ذلك رداً على تغريدة نشرها محافظ شبوة محمد صالح بن عديو في حسابه على تويتر، اتهم فيها دولة الامارات بتمويل الفوضى في المحافظة بميزانيات ضخمة، مؤكداً أن كل محاولة لإرباك أمن واستقرار المحافظة مصيرها الفشل.وقال محمد صالح بن عديو في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "لدينا إيمان أعمق من رواسي شبوة وشوامخها بإن كل محاولة لإرباك أمن واستقرار المحافظة ستفشل وأن المال الذي يدفع لإحداث الفوضى وزراعة الفتن لن يجدي نفعا أمام إرادة وعزيمة وحكمة أبناء شبوة".ورد بن بريك على تغريدة بن عديو قائلاً: "وعندنا يقين قاطع لا يخالجه ذرة شك أن من أدخل الغزاة على أهله وأرضه وجعل حرماتها مستباحة ولم يسلم منه حتى الأطفال لن يفلح في الدنيا ولا الآخرة".







هاني بن بريك محافظ شبوة الغزاة



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