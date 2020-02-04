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"فتحي بن لزرق" ينقل أخبار سارة لكل أبناء محافظة عدن عقب زيارته مقر التحالف العربي

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*يمن برس -خاص



نقل رئيس تحرير صحيفة عدن الغد ، الصحفي فتحي بن لزرق أخبار سارة لكل أبناء العاصمة المؤقتة عدن عقب زيارته لمقر التحالف العربي في المحافظة .



وقال بن لزرق في تغريدة له على صفحته بتويتر تابعها "يمن برس" : "زرت مقر التحالف العربي بعدن اليوم واستمعنا من الإخوة هناك لكلام طيب ورؤية جيدة فيما يخص النهوض بعدن ورفع معاناة أهلها".



وأضاف فتحي "نحتاج فعليا لرفع الصوت عاليا لدفع جهود تطبيق اتفاق الرياض قُدما وتعيين محافظ ومدير أمن جديد لعدن.



وتابع قائلا : قبل ذلك نحتاج إلى توحيد الجهود والصفوف ونبذ الفرقة والاختلاف .



وتعيش محافظة عدن وضعا استثنائيا تراجعت في ظله معظم الخدمات في المحافظة لا سيما بعد إنقلاب المجلس على الحكومة الشرعية ، ورغم توقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر إلا أن تطبيق بنوده ظل قيد المماطلة واللاجدية .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نقل رئيس تحرير صحيفة عدن الغد ، الصحفي فتحي بن لزرق أخبار سارة لكل أبناء العاصمة المؤقتة عدن عقب زيارته لمقر التحالف العربي في المحافظة .وقال بن لزرق في تغريدة له على صفحته بتويتر تابعها "يمن برس" : "زرت مقر التحالف العربي بعدن اليوم واستمعنا من الإخوة هناك لكلام طيب ورؤية جيدة فيما يخص النهوض بعدن ورفع معاناة أهلها".وأضاف فتحي "نحتاج فعليا لرفع الصوت عاليا لدفع جهود تطبيق اتفاق الرياض قُدما وتعيين محافظ ومدير أمن جديد لعدن.وتابع قائلا : قبل ذلك نحتاج إلى توحيد الجهود والصفوف ونبذ الفرقة والاختلاف .وتعيش محافظة عدن وضعا استثنائيا تراجعت في ظله معظم الخدمات في المحافظة لا سيما بعد إنقلاب المجلس على الحكومة الشرعية ، ورغم توقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر إلا أن تطبيق بنوده ظل قيد المماطلة واللاجدية .







فتحي بن لزرق عدن التحالف العربي



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