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الملك سلمان يكشف تفاصيل "المكالمة الهاتفية" مع الرئيس بوتين
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 04:03:00 مساءً

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الملك سلمان والرئيس بوتين
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الملك سلمان والرئيس بوتين

*يمن برس -متابعة خاصة
أطلع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، مجلس وزراء المملكة على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فوفقا لما نشرته وكالة "واس"، تطرق العاهل السعودي إلى ما تم خلال الاتصال من تنسيق الجهود بين البلدين، بما يحقق استقرار سوق النفط.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية في إطار "أوبك+"، خلال اتصال مع العاهل السعودي.


وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الرئيس بوتين والملك سلمان بن عبد العزيز ناقشا، خلال اتصال هاتفي، الوضع الحالي في سوق النفط.

يذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد يوم الجمعة الماضي، أنه على اتصال دائم بنظرائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول "فيروس كورونا" في الصين.


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