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افتتاح مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بعد خمس سنوات من إغلاقه في تعز

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مركز الأمل لعلاج مرضى السرطان في تعز

*يمن برس -تعز

أعيد اليوم في تعز افتتاح المبنى الرئيس لمركز الأمل لعلاج الأورام بعد توقف عن العمل استمر خمس سنوات إثر تعرضه للقصف بسبب الحرب الدائرة في المحافظة.



وتعرض المبني الي دمار واسع خلال الحرب وتم نقل مرضي السرطان الي مبني بديل وسط المدينة .



ونقل "المشاهد" عن مدير المركز الدكتور سمير سفيان قوله: إن إعادة العمل في المبني الرئيسي لمركز الأمل سوف يسهم في تلبية كافة الخدمات التي يحتاجها المرضى، إضافة للتغلب على حالة الازدحام الشديد التي عانى منها المركز في مبناه المؤقت طوال السنوات الماضية.



وأضاف سفيان: نعمل بإمكانياتنا المتاحة للحد من معاناة آلاف المصابين بالسرطان يرتادون المركز بشكل يومي بمتوسط 120حالة، يتلقون خدماتهم الصحية والنفسية بشكل مجاني، وهو ما يدعو لبذل مزيد من الجهود لتوفير الاحتياجات الملحة والهامة كالأجهزة التشخيصية والأثاث الطبي اللازم، حسب قوله.



من جهته اعتبر مختار أحمد سعيد مدير مؤسسة مكافحة السرطان بتعز عودة مركز الأمل تتويجًا لجهود بذلها الجميع خلال السنوات الماضية من أجل إعادة الأمل لمرضى السرطان في المحافظة، مشددًا على ضرورة تظافر الجهود المجتمعية بما يساهم في حشد الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان في المحافظة.





وتظهر إحصائيات صادرة عن المركز إصابة أكثر من 700 حالة جديدة بالسرطان في تعز، ليتجاوز إجمالي المصابين ال 7700 مصاب.



وبحسب الإحصائيات فإن المركز قدّم أكثر من 143 ألف خدمة متنوعة استفاد منها أكثر من 6300 حالة على مستوى الأدوية والكشف الطبي والأجهزة التشخيصية والفحوصات المخبرية والإعطاء والرقود والعمليات الجراحية، والكشف المبكر.



وتؤكد إحصائيات محلية تصدر محافظة تعز نسبة الإصابة بالسرطان من بين محافظات البلاد بنسبة تصل إلى 14%، ويتوسط مركز الأمل محافظات تعد الأكثر كثافة سكانية والأعلى إصابة بالسرطان في اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعيد اليوم في تعز افتتاح المبنى الرئيس لمركز الأمل لعلاج الأورام بعد توقف عن العمل استمر خمس سنوات إثر تعرضه للقصف بسبب الحرب الدائرة في المحافظة.وتعرض المبني الي دمار واسع خلال الحرب وتم نقل مرضي السرطان الي مبني بديل وسط المدينة .ونقل "المشاهد" عن مدير المركز الدكتور سمير سفيان قوله: إن إعادة العمل في المبني الرئيسي لمركز الأمل سوف يسهم في تلبية كافة الخدمات التي يحتاجها المرضى، إضافة للتغلب على حالة الازدحام الشديد التي عانى منها المركز في مبناه المؤقت طوال السنوات الماضية.وأضاف سفيان: نعمل بإمكانياتنا المتاحة للحد من معاناة آلاف المصابين بالسرطان يرتادون المركز بشكل يومي بمتوسط 120حالة، يتلقون خدماتهم الصحية والنفسية بشكل مجاني، وهو ما يدعو لبذل مزيد من الجهود لتوفير الاحتياجات الملحة والهامة كالأجهزة التشخيصية والأثاث الطبي اللازم، حسب قوله.من جهته اعتبر مختار أحمد سعيد مدير مؤسسة مكافحة السرطان بتعز عودة مركز الأمل تتويجًا لجهود بذلها الجميع خلال السنوات الماضية من أجل إعادة الأمل لمرضى السرطان في المحافظة، مشددًا على ضرورة تظافر الجهود المجتمعية بما يساهم في حشد الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان في المحافظة.وتظهر إحصائيات صادرة عن المركز إصابة أكثر من 700 حالة جديدة بالسرطان في تعز، ليتجاوز إجمالي المصابين ال 7700 مصاب.وبحسب الإحصائيات فإن المركز قدّم أكثر من 143 ألف خدمة متنوعة استفاد منها أكثر من 6300 حالة على مستوى الأدوية والكشف الطبي والأجهزة التشخيصية والفحوصات المخبرية والإعطاء والرقود والعمليات الجراحية، والكشف المبكر.وتؤكد إحصائيات محلية تصدر محافظة تعز نسبة الإصابة بالسرطان من بين محافظات البلاد بنسبة تصل إلى 14%، ويتوسط مركز الأمل محافظات تعد الأكثر كثافة سكانية والأعلى إصابة بالسرطان في اليمن.







مركز الأمل الأورام السرطانية تعز



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