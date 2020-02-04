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العثور على جثة مواطن مجهول الهوية وسط مدينة تعز (صورة)
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 04:25:00 مساءً

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المواطن الذي عُثر عليه مقتولا في تعز
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المواطن الذي عُثر عليه مقتولا في تعز

*يمن برس -خاص
عثر مواطنون مساء، أمس الاثنين ، على جثة مواطن مقتول في أحد الأحياء السكنية وسط مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .

وقال أحد المواطنين ويُدعى "محمد المياس" لـ"يمن برس" إن الضحية عُثر عليه مقتولا بجوار جامع السعيد وسط المدينة ولا يحمل أي هوية أو وثائق تثبت هويته أو تعرّف به .

وأضاف المياس أن الجهات المعنية قامت بنقل جثة الضحية إلى مستشفى الروضة ولم يتم التعرف عليه حتى اللحظة كونه مجهول الهوية ولا يحمل ما يُعرف به كما قامت بنشر صورته وطلبت تقديم معلومات عنه في حالة وجودها .

وتعيش محافظة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن وضعا مأساويا عقب انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في نهاية العام 2014 وسيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة تعز في مأرس 2015 وهو ما زاد حدة الجرائم في المحافظة بشكل كبير .


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