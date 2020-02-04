 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / الملك سلمان يصدر قرارات جديدة تشمل تعديل مهنة العمل ونقل الكفالة
الملك سلمان يصدر قرارات جديدة تشمل تعديل مهنة العمل ونقل الكفالة
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 04:48:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الملك سلمان بن عبد العزيز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
الملك سلمان بن عبد العزيز

*يمن برس - متابعة خاصة
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من القرارات الجديدة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.

وقرر المجلس برئاسة الملك تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووافق المجلس على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.

وشملت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمشيخة الإسلامية في كوسوفا.

كما تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية إثيوبيا.

وقرر مجلس الوزراء إنشاء هيئات (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء)، وتفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات تلك المجالس، إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

وقرر المجلس تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229)، بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير"، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة إن لزم ذلك إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1395
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
آخر الأخبار
كما ورد.. الحوثيون يعزلون"الجوف" عن العالم وسط تصاعد ألسنة اللهب وانفجارات مدوية بعد تدخل سلاح الجو (تفاصيل)
الملك سلمان يصدر قرارات جديدة تشمل تعديل مهنة العمل ونقل الكفالة
"فتحي بن لزرق" ينقل أخبار سارة لكل أبناء محافظة عدن عقب زيارته مقر التحالف العربي
"المحافظ محروس" يتهم الإمارات بدعم تمرد عسكري ويمهل المتمردين 24 ساعة
انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل توسع مخيف لفارق الصرف بين صنعاء وعدن (السعر اليوم )
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©