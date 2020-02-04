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هذا ما فعلته جماعة الحوثي بـ"طالب " رفض ترديد "الصرخة" في العاصمة صنعاء

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مسلحون حوثيون

*يمن برس -صنعاء

قامت جماعة الحوثي الانقلابية بفصل طالب من مدرسة حكومية خاضعة تحت سيطرتها بالعاصمة صنعاء، لرفضه ترديد "الصرخة".



وأكدت مصادر تربوية، أن مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني الإعدادية، المُعين من قِبل الحوثيين أقدم على فصل طالب يدرس بالصف الثاني إعدادي، وذلك بسبب رفضه تردير شعار "الصرخة" الحوثية أثناء الطابور الصباحي.



ولفتت المصادر أن أحد المدرسين الموالين للجماعة قام بضرب الطالب بالعصا لرفضه ترديد "الصرخة" الحوثية في محاولة لإرهاب الطلاب واجبارهم على ترديدها.



وأشارت المصادر إلى أن مدير المدرسة أقدم على سحب ملف الطالب نهائياً وسلمه لولي أمره بعد استدعائها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قامت جماعة الحوثي الانقلابية بفصل طالب من مدرسة حكومية خاضعة تحت سيطرتها بالعاصمة صنعاء، لرفضه ترديد "الصرخة".وأكدت مصادر تربوية، أن مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني الإعدادية، المُعين من قِبل الحوثيين أقدم على فصل طالب يدرس بالصف الثاني إعدادي، وذلك بسبب رفضه تردير شعار "الصرخة" الحوثية أثناء الطابور الصباحي.ولفتت المصادر أن أحد المدرسين الموالين للجماعة قام بضرب الطالب بالعصا لرفضه ترديد "الصرخة" الحوثية في محاولة لإرهاب الطلاب واجبارهم على ترديدها.وأشارت المصادر إلى أن مدير المدرسة أقدم على سحب ملف الطالب نهائياً وسلمه لولي أمره بعد استدعائها.







جماعة الحوثي صنعاء طالب مدرسة



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