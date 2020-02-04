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فيروس شديد العدوى يتفشى في السعودية ويتسبب بنفوق عشرات الآلاف من الطيور
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 07:51:00 مساءً

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فيروس شديد العدوى يتفشى في السعودية ويتسبب بنفوق عشرات الآلاف من الطيور
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*يمن برس - متابعات
قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الثلاثاء، إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

وقالت المنظمة نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية إن التفشي، الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر.

وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.

من جهة أخرى، ذكرت المنظمة ومقرها باريس، أن فيتنام قد أبلغت عن تفشي مرض إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى شمالي البلاد.

وقال التقرير إنه تم اكتشاف الفيروس في قطيع يتكون من 3000 طائر في قرية دوك ين، حيث تم إعدام 2200 طائر مباشرة.


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خاص - يمن برس

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