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جماعة الحوثي تعلن السيطرة على طائرة تابعة للتحالف غرب البلاد

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طائرة

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت جماعة "الحوثيين"، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة على طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن.



وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة "تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في سماء قرية الكوعي على أطراف مدينة الدريهمي جنوب الحديدة".



ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن كيفية السيطرة على الطائرة، لكن العملية تأتي في سياق مواجهات متواصلة منذ نحو خمس سنوات بين الجماعة وبين تحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية دعما للجيش التابع للحكومة الشرعية.



ويسعى التحالف والقوات الجيش الحكومية، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة "الحوثيين"، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة على طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن.وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة "تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في سماء قرية الكوعي على أطراف مدينة الدريهمي جنوب الحديدة".ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن كيفية السيطرة على الطائرة، لكن العملية تأتي في سياق مواجهات متواصلة منذ نحو خمس سنوات بين الجماعة وبين تحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية دعما للجيش التابع للحكومة الشرعية.ويسعى التحالف والقوات الجيش الحكومية، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.







التحالف الحوثيين طائرة



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