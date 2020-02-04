 الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / السعودية تقدم طلبا رسميا باستضافة كأس آسيا 2027
السعودية تقدم طلبا رسميا باستضافة كأس آسيا 2027
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 09:26:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
السعودية تقدم طلبا رسميا باستضافة كأس آسيا 2027

*يمن برس -متابعة خاصة
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا.


وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، من المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات مدعما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من كافة أقطار العالم.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بهذه المناسبة أن التقدم بطلب الاستضافة "جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية"، لافتًا إلى أن "الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رسمت خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة".

واعتبر المسحل أن "الدعم والاهتمام المباشرين اللذين يجدهما الاتحاد السعودي من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وضعت الاتحاد أمام هذا التحدي الكبير للفوز في حق الاستضافة".

وأضاف: "نملك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة".

وقال: "نأمل أن نقدّم واقع المملكة العربية السعودية المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، لنواصل رحلة استضافة بلدنا للعديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات".

وأشار المسحل إلى أنه "سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرّفة للمملكة العربية السعودية، وتحقيق الهدف المنشود"


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
193
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©