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الجيش يسقط طائرة مسيرة حوثية في صعدة
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 09:55:00 مساءً

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الجيش يسقط طائرة مسيرة حوثية في صعدة

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، اسقاط ،طائرة استطلاعية حوثية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي إن قوات الدفاع الجوي التابع للواء اسقطت طائرة استطلاعية  للحوثيين كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح.

وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين في عدة جبهات في المحافظة الحدودية مع السعودية.


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خاص - يمن برس

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