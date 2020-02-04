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خبر سار للمقيمين اليمنيين.. إلغاء «نظام الكفالة» في السعودية بشكل نهائي
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 10:22:00 مساءً

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السعودية
السعودية

*يمن برس - متابعات
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة قريباً، وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعودية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح القرار للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل، وفقا لـ”صحيفة المال السعودية”.

ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام “الإقامة المميزة” حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء السعودي وأقره مجلس الشورى من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.


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خاص - يمن برس

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