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البنك المركزي اليمني يعلن عن “3” وظائف شاغرة
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 10:37:00 مساءً

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البنك المركزي اليمني يعلن عن “3” وظائف شاغرة
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، عن وجود وظائف شاغرة لعدد “3” موظفين في إدارة تقنية المعلومات.

و اشترط البنك على المتقدمين للتنافس على الوظائف الشاغرة، أن يكون لديهم –درجة البكالوريوس في علم أو هندسة الحاسوب وخبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال البرمجة بلغة NET مع قواعد بيانات Oracle.

كما اشترط أن يكون لدى المتقدم المعرفة الكافية بالبرمجة حسب المعايير الفضلى ومهارات التصميم والخبرة في تتبع الأخطاء ومعالجتها وكذا امتلاك مهارات التوثيق أثناء البرمجة و مهارات توثيق دليل الاستخدام وتحسين الأداء أثناء كتابة البرامج و جمل SQL.

ودعا البنك من يجد في نفسه توافر الشروط، و لديه الرغبة في التوظيف، إرسال ملف السيرة الذاتية مع صور للوثائق و الشهادات الثبوتية للمتطلبات المذكورة أعلاه، إلى إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي اليمني، المقر الرئيسي كريتر عدن، في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020م. على البريد الإلكتروني [email protected]
 


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خاص - يمن برس

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