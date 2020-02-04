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استياء بين مستخدمي «واتساب» بسبب ميزة جديدة طرحها للتجربة
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 10:52:00 مساءً

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استياء بين مستخدمي «واتساب» بسبب ميزة جديدة طرحها للتجربة
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*يمن برس - متابعات
بدأ تطبيق “واتسآب” في اتخاذ بعض القرارات التي لا تحظى بشعبية واسعة في الوقت الحالي، بدءا من تضمين شعار “فيسبوك” في التطبيق إلى وقف دعم ملايين أجهزة آيفون و”أندرويد” القديمة.

وبدأ “واتسآب” في طرح تحديث دراماتيكي بين بعض المستخدمين المحظوظين، ولكن التغيير الكبير في مظهر تطبيق الدردشة، لا يسير على ما يرام كما يبدو، وتعد ميزة “الوضع المظلم” (Dark mood) إحدى أكثر التحديثات المتوقعة منذ سنوات، حيث يدخل التحديث حيز التنفيذ رسميا لدى البعض، الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج التجريبي للشركة (beta).

وامتلأت منتديات موقع “رديت” (Reddit) بالمستخدمين المتذمرين من “الوضع المظلم”، بقول أحدهم: “لماذا يكون الوضع الجديد لـ”واتس آب أندرويد” قبيحا جدا؟ إنه أمر فظيع مقارنة بجميع الوضعيات المظلمة الأخرى، ولا يحتوي على خيارAMOLED”. وأضاف مستخدم آخر: “كنت على وشك نشر الشيء نفسه، إنه قبيح جدا”.

ولم يقتصر الأمر على انتقاد الجمهور العام للتغيير الأخير، حيث سلط فريق TechRadar الضوء أيضا على مشاكل التصميم، ولاحظ أن استخدام “واتس آب” لخلفية خضراء داكنة بدلا من اللون الأسود، يعني أن هؤلاء الذين يمتلكون هواتف بشاشات AMOLED، لن يحصلوا على الاستفادة الكاملة من الوضع المظلم – بما في ذلك توفير البطارية.

ويقول TechRadar أيضا إن النص الأبيض الصارخ في الخلفية، “مزعج بعض الشيء للعيون”.

وبالطبع، ما يزال “واتس آب” يختبر الوضع المظلم في النسخة التجريبية، لذا فقد يتغير الأمر قبل إصداره بالكامل، ولكن أحد التحديثات الأكثر إثارة لحد الآن، قد يكون شاملا لبعض العيوب.


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خاص - يمن برس

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