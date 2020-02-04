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علاج جديد لفيروس كورونا
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 11:42:00 مساءً

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علاج جديد لفيروس كورونا

*يمن برس - متابعات

ذكر مسؤولون اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج لفيروس كورونا المستجد، وذلك باستخدام فئة من الأدوية زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى إيبولا.

وستقوم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالعمل بالشراكة مع شركة ”ريغينرون“ لتطوير أجسام مضادة وحيدة النسيلة لمكافحة الفيروس، وهو خط علاجي مختلف عن مضادات الفيروسات القهقرية وأدوية الإنفلونزا، التي ظهرت أيضا كعلاجات محتملة ضد المرض.

وتوفي أكثر من 400 شخص نتيجة الفيروس منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.
 


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خاص - يمن برس

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