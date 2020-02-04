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الحوثيون يحضرون لمحاكمة 333 شخصاً بتهمة ”الخيانة العظمى“
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 11:55:00 مساءً

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الحوثيون يحضرون لمحاكمة 333 شخصاً بتهمة ”الخيانة العظمى“
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*يمن برس - متابعات
تحضر المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، لمحاكمة 333 شخصية بينهم قيادات في الشرعية، بتهمة ”جرائم تمس الأمن القومي لليمن، وتحالف مع قوى معادية“ على حد زعمها.

وأشارت صحية ”26 سبتمبر“ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى أنها ستتم محاكمة 333 شخصاً بتهمة ”الخيانة العظمى“ جزء منهم تتم محاكمتهم حاليا، وجزء آخر سيعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بدء محاكمتهم.

وقدمت النيابة الجزائية المتخصصة، 333 اسما بينهم قيادات مدنية وعسكرية وزعماء قبائل موالين للشرعية، على رأس القائمة وزراء في حكومة الشرعية، ومحافظي المحافظات التي تم تحريرها، وشخصيات دبلوماسية وسياسية وأعضاء مجلس النواب من المعارضين للحوثيين.


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خاص - يمن برس

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