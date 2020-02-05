أول تعليق من السيسي على إفراج الحوثيين عن 32 بحاراً مصرياً

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*يمن برس - متابعات



قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في اليمن.



وأضاف السيسي إن تلك الجهود أسفرت على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج.



وكان جماعة الحوثي أعلنت مساء الثلاثاء، الإفراج عن 32 بحاراً مصرياً كانت قد احتجزتهم في وقت سابق أثناء تواجدهم في المياه الإقليمية اليمنية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في اليمن.وأضاف السيسي إن تلك الجهود أسفرت على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج.وكان جماعة الحوثي أعلنت مساء الثلاثاء، الإفراج عن 32 بحاراً مصرياً كانت قد احتجزتهم في وقت سابق أثناء تواجدهم في المياه الإقليمية اليمنية.







السيسي بحارة مصريين اليمن



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