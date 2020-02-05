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الحوثيون يعلنون انشقاق قائد عسكري بارز من قوات الجيش وانضمامه لصفوفهم
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 01:23:00 صباحاً

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الحوثيون يعلنون انشقاق قائد عسكري بارز من قوات الجيش وانضمامه لصفوفهم

*يمن برس - خاص
أعلن الحوثيون، الثلاثاء، انشقاق قائد كتيبة في لواء التوحيد المرابط في جبهة البقع الحدودية مع عدد من أفراد الكتيبة وانضمامه لمسلحي الجماعة.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تغريدة على "تويتر" إن عبدالله محمد ربيش قائد كتيبة الاستطلاع في لواء التوحيد المتمركز في جبهة البقع المحاذية لنجران على الحدود اليمنية السعودية انشق عن اللواء ووصل العاصمة صنعاء بالتنسيق مع الحوثيين

ومن حين لآخر يعلن الحوثيون انشقاق ضباط وجنود من الجيش الوطني وانضمامهم لمسلحي الجماعة وسط تشكيكات حول صحة تلك المزاعم.
 


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خاص - يمن برس

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