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حادث مروع.. شابان مصريان يوثقان مصرعهما في بث مباشر على فيسبوك

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*يمن برس - متابعات



وثق شابان مصريان اللحظات الأخيرة من حياتهما من خلال بث مباشر على موقع فيسبوك، إذ كان الاثنان في سيارة تسير بسرعة جنونية في أحد شوارع القاهرة، قبل أن تتعرض لحادث مريع.



ونشر موقع "المصري اليوم" مقطع الفيديو الذي وثق الحادث، ويظهر السيارة وهي تتحرك بسرعة كبيرة وتتخطى السيارات بشكل خطير، على طريق "المحور" السريع.



وبينما كان قائد السيارة يحاول تخطي سيارات أمامه من مسافة ضيقة، ارتطم بأحدها مما أدى إلى انقلاب السيارة.



واستمر البث المباشر بعد الحادث، حيث يمكن سماع العديد من الأشخاص وهم يقتربون من السيارة بعد انقلابها ويتناقشون في كيفية إخراج الشخصين منها، بعد أن علقا داخلها.



وليست هذه المرة التي قام فيها قائد السيارة بمثل هذه المناورات الخطيرة، إذ يظهر حسابه الشخصي على فيسبوك، العديد من مقاطع الفيديو الشبيهة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وثق شابان مصريان اللحظات الأخيرة من حياتهما من خلال بث مباشر على موقع فيسبوك، إذ كان الاثنان في سيارة تسير بسرعة جنونية في أحد شوارع القاهرة، قبل أن تتعرض لحادث مريع.ونشر موقع "المصري اليوم" مقطع الفيديو الذي وثق الحادث، ويظهر السيارة وهي تتحرك بسرعة كبيرة وتتخطى السيارات بشكل خطير، على طريق "المحور" السريع.وبينما كان قائد السيارة يحاول تخطي سيارات أمامه من مسافة ضيقة، ارتطم بأحدها مما أدى إلى انقلاب السيارة.واستمر البث المباشر بعد الحادث، حيث يمكن سماع العديد من الأشخاص وهم يقتربون من السيارة بعد انقلابها ويتناقشون في كيفية إخراج الشخصين منها، بعد أن علقا داخلها.وليست هذه المرة التي قام فيها قائد السيارة بمثل هذه المناورات الخطيرة، إذ يظهر حسابه الشخصي على فيسبوك، العديد من مقاطع الفيديو الشبيهة.







مصر حادث فيسبوك



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