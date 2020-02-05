الصفحة الرئيسية / طب وصحة / علامات تساعد على اكتشاف المشاكل القلبية مبكرا.. تعرف عليها

علامات تساعد على اكتشاف المشاكل القلبية مبكرا.. تعرف عليها

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

كشف تقرير جديد عن علامات تساعد على معرفة أن القلب لا يعمل بشكل صحيح، ويعاني من عدة اضطرابات. ونشر الموقع العلمي" هارفارد هيلث بوبليشينغ" مجموعة أعراض تفيد بضرورة استشارة الطبيب قبل التعرض إلى أزمات قلبية متقدمة.



خفقان القلب

يُعد الشعور باضطراب نبضات القلب أحد المؤشرات، التي تؤكد أن القلب يعمل بشكل غير صحيح، فأي نبضة غير عادية أو في غير وقتها تعتبر اضطرابا، وتكون نتيجة هذا الاضطراب أمراض الشرايين التاجية.



ألم في الصدر

إذا شعرت بالإرهاق الشديد أثناء أداء التمارين الرياضية، فأعلم أن هناك خللا ما بقلبك، وهو مؤشر رئيس على أن أحد الشرايين الذي يزود عضلة القلب بالدم مسدود.



قال طبيب القلب في جامعة نورث كارولينا، كريستوفر كيلي: "في هذه الحالة يحاول القلب ضخ أصعب وأسرع لتقديم الدم لعضلاتك، ونتيجة لذلك، يحتاج القلب إلى المزيد من الدم الغني بالأكسجين ليعمل، ولكن الشرايين التي تزود الدم مسدودة".



صعوبة في التنفس

إذا كنت تعاني من صعوبة التنفس، فهذا قد يكون علامة على أن قلبك يعمل بأقل من وضعه الطبيعي.



يوضح الدكتور فريدمان: "ضيق التنفس غير الطبيعي وغير المتناسب وغير الملائم – التنفس الذي لا يتناسب مع النشاط الذي يؤديه الشخص – هو علامة على أن هناك شيئا ما يجري بقلبك".



فقدان الوعي

إذا كنت تشعر وكأنك ستفقد الوعي – خاصة مع بذل أي نشاط – يجب أن تقوم بفحص نفسك على الفور، فمن المحتمل أن يكون الأمر أكبر من مخاطر أزمة قلبية





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف تقرير جديد عن علامات تساعد على معرفة أن القلب لا يعمل بشكل صحيح، ويعاني من عدة اضطرابات. ونشر الموقع العلمي" هارفارد هيلث بوبليشينغ" مجموعة أعراض تفيد بضرورة استشارة الطبيب قبل التعرض إلى أزمات قلبية متقدمة.خفقان القلبيُعد الشعور باضطراب نبضات القلب أحد المؤشرات، التي تؤكد أن القلب يعمل بشكل غير صحيح، فأي نبضة غير عادية أو في غير وقتها تعتبر اضطرابا، وتكون نتيجة هذا الاضطراب أمراض الشرايين التاجية.ألم في الصدرإذا شعرت بالإرهاق الشديد أثناء أداء التمارين الرياضية، فأعلم أن هناك خللا ما بقلبك، وهو مؤشر رئيس على أن أحد الشرايين الذي يزود عضلة القلب بالدم مسدود.قال طبيب القلب في جامعة نورث كارولينا، كريستوفر كيلي: "في هذه الحالة يحاول القلب ضخ أصعب وأسرع لتقديم الدم لعضلاتك، ونتيجة لذلك، يحتاج القلب إلى المزيد من الدم الغني بالأكسجين ليعمل، ولكن الشرايين التي تزود الدم مسدودة".صعوبة في التنفسإذا كنت تعاني من صعوبة التنفس، فهذا قد يكون علامة على أن قلبك يعمل بأقل من وضعه الطبيعي.يوضح الدكتور فريدمان: "ضيق التنفس غير الطبيعي وغير المتناسب وغير الملائم – التنفس الذي لا يتناسب مع النشاط الذي يؤديه الشخص – هو علامة على أن هناك شيئا ما يجري بقلبك".فقدان الوعيإذا كنت تشعر وكأنك ستفقد الوعي – خاصة مع بذل أي نشاط – يجب أن تقوم بفحص نفسك على الفور، فمن المحتمل أن يكون الأمر أكبر من مخاطر أزمة قلبية







علامات كشف إمراض القلب الكشف



شارك الخبر أصدقاءك:



500

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







