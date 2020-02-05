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لقحوا كبار السن.. لهذا السبب!
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 08:26:00 صباحاً

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لقحوا كبار السن.. لهذا السبب!
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*يمن برس - متابعة خاصة
أوصى معهد طب العدوى بمستشفى يينا الجامعي المسنين بتلقي تطعيمات ضد الإنفلونزا للحد من أيضاً من خطر إصابتهم بأزمات قلبية أو سكتات دماغية.

وأوضح المعهد الألماني أن اعتلال المسالك التنفسية بسبب فيروسات الإنفلونزا والمكورات الرئوية قد يؤدي - بالاشتراك مع عوامل أخرى - إلى انسداد الأوعية الدموية بالقلب أو المخ، ما يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وهو ما يفسر ارتفاع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بعد الإصابة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، خاصة لدى كبار السن.

وأشار المعهد إلى أن التطعيم ضد المكورات الرئوية يحمي أيضاً من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا وتسمم الدم


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خاص - يمن برس

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