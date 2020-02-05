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كيف نقوي القلب والأوعية الدموية؟
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 10:17:00 صباحاً

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كيف نقوي القلب والأوعية الدموية؟
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*يمن برس - متابعات
اتضح للعلماء أن تناول مواد غذائية تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الكبريتية- اللحم ومنتجات الألبان والمكسرات والصويا، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتفيد مجلة Lancet EClinical Medicine، بأن المواد الغذائية النباتية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الأحماض الأمينية الكبريتية، لها تأثير إيجابي في القلب والأوعية الدموية.

وقد درس فريق علمي برئاسة البروفيسور جون ريتشي من كلية الطب لجامعة ولاية بنسلفانيا، مكونات النظام الغذائي والمؤشرات البيولوجية في الدم لأكثر من 11 ألف مشترك في المسح الوطني الثالث للصحة والتغذية (NHANES III)، الذي جرى في الولايات المتحدة اعوام 1988-1994، واكتشفوا أن الأشخاص الذين يفضلون المواد الغذائية المحتوية على نسبة منخفضة من البروتينات، كان مستوى مؤشرات أمراض القلب والأوعية الدموية منخفضا.

ويقول البروفيسور ريتشي، "على مدى عشرات السنين كان النظام الغذائي المحتوي على نسبة منخفضة من الأحماض الأمينية الكبريتية، يؤثر إيجابيا في طول عمر الحيوانات. وهذه الدراسة هي الأولى التي تستعرض بيانات تشير إلى أن الإفراط في تناول الأحماض الأمينية الكبريتية يزيد من خطر الأمراض المزمنة عند الناس".

ويضيف، "تشير هذه المؤشرات البيولوجية، إلى خطر شخصي للإصابة بالمرض، ويحدد مستواها على أساس النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص خلال فترة زمنية طويلة".

ولكن الكثير من الناس في بلدان مختلفة يفضلون تناول المواد الغذائية الغنية بالدهون واللحوم ومنتجات الألبان، وهذه جميعها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الكبريتية، لذلك ليس غريبا أن يكون مستوى المؤشرات البيولوجية عندهم فوق المتوسط. بحسب شيانغ جاو، مدير مختبر علم الأوبئة في التغذية في جامعة ولاية بنسلفانيا.

واستنادا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون، بالتقليل من تناول اللحوم ومنتجات الألبان وبدلا منها تناول الخضروات والفواكه، لأنها تحتوي على نسبة صغيرة من الأحماض الأمينية الكبريتية ، للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.


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خاص - يمن برس

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