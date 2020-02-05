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مواجهات عنيفة في الزاهر بالبيضاء بمشاركة مقاتلات التحالف

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*يمن برس - متابعة خاصة

اندلعت مواجهات عنيفة الثلاثاء بين مسلحي جماعة الحوثي من جهة والمقاومة الشعبية وقوات الجيش من جهة أخرى.



وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات دارت في عدد من جبهات القتال بمديرية الزاهر وتكبدت فيها جماعة الحوثي خسائر كبيرة فيما لجأت إلى قصف القرى والمناطق الآهلة بالسكان، حسب المصادر.



في سياق متصل.. شنت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الغارات الجوية استهدفت تحصينات وتجمعات لمسلحي جماعة الحوثي بجبهة قانية.



كما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مخزن سلاح تابع لجماعة الحوثي في مديرية السوادية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت مواجهات عنيفة الثلاثاء بين مسلحي جماعة الحوثي من جهة والمقاومة الشعبية وقوات الجيش من جهة أخرى.وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات دارت في عدد من جبهات القتال بمديرية الزاهر وتكبدت فيها جماعة الحوثي خسائر كبيرة فيما لجأت إلى قصف القرى والمناطق الآهلة بالسكان، حسب المصادر.في سياق متصل.. شنت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الغارات الجوية استهدفت تحصينات وتجمعات لمسلحي جماعة الحوثي بجبهة قانية.كما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مخزن سلاح تابع لجماعة الحوثي في مديرية السوادية.







مواجهات عنيفة البيضاء



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