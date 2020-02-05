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الحوثيون يهاجمون معسكر الجب بجبهة بتار قعطبة للمرة الثانية خلال 24 ساعة

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*يمن برس - متابعة خاصة

إندلعت مواجهات في الساعة الأخيرة من مساء الثلاثاء 4 فبراير/ شباط 2020م، بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومسلحي جماعة الحوثي، في جبهة الجب، شمال غربي الضالع.



ونقلت وكالة خبر عن مصدر عسكري ميداني أن مواجهات شرسة تجددت آخر ساعة من مساء الثلاثاء، في صد تسلل حوثي جديد هو الثاني في أقل من 24 ساعة، نحو مواقع متاخمة لمنطقة صبيرة ومعسكر الجُب الاستراتيجي، على المحور الجنوب غربي لمركز الفاخر، الواقع غربي مديرية قعطبة.



ودفعت الجماعة بثقلها تحت غطاء ناري كثيف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، جهة الجب، في الوقت الذي شاركت فيه المدفعية والدبابات الحوثية بعشرات الفذائف.



وتحاول الجماعة الحوثية السيطرة على مواقع متاخمة لمعسكر الجب وحبيل يحيى وقطع الخط الرابط بين سناح والحُشا، فضلاً عن رصد معسكر الجب الاستراتيجي في قائمة أهدافها.



وكثفت هجماتها في جبهتي الجب وبتار المجاورتين، ذات العمق الاستراتيجي في تغيير مسار المواجهات المسلحة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إندلعت مواجهات في الساعة الأخيرة من مساء الثلاثاء 4 فبراير/ شباط 2020م، بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومسلحي جماعة الحوثي، في جبهة الجب، شمال غربي الضالع.ونقلت وكالة خبر عن مصدر عسكري ميداني أن مواجهات شرسة تجددت آخر ساعة من مساء الثلاثاء، في صد تسلل حوثي جديد هو الثاني في أقل من 24 ساعة، نحو مواقع متاخمة لمنطقة صبيرة ومعسكر الجُب الاستراتيجي، على المحور الجنوب غربي لمركز الفاخر، الواقع غربي مديرية قعطبة.ودفعت الجماعة بثقلها تحت غطاء ناري كثيف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، جهة الجب، في الوقت الذي شاركت فيه المدفعية والدبابات الحوثية بعشرات الفذائف.وتحاول الجماعة الحوثية السيطرة على مواقع متاخمة لمعسكر الجب وحبيل يحيى وقطع الخط الرابط بين سناح والحُشا، فضلاً عن رصد معسكر الجب الاستراتيجي في قائمة أهدافها.وكثفت هجماتها في جبهتي الجب وبتار المجاورتين، ذات العمق الاستراتيجي في تغيير مسار المواجهات المسلحة.







الحوثيون القوات المشتركة قعطبة الضالع



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