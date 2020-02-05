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بدون أدوية.. طرق سهلة للتخلص من الشخير

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*يمن برس - متابعات

بدون أدوية هناك طرق سريعة وعلاجات طبيعية يمكنها أن تخلصك من الشخير فى ثوانٍ معدودة إليك أبرز تلك الحيل يقدّمها موقع بولد سكاى الهندى.



1-تعد من أفضل علاجات للشخير ضع القليل من الماء المغلى والملح فى فتحات الأنفين في وقت النوم لبضعة أسابيع.. ستلاحظ الفرق



2. ابتعد عن النوم على ظهرك لأن الاستلقاء على ظهرك يؤدي إلى الشخير.



3. دلك جبهتك بالزعتر فهو مهدئ عميق يضمن النوم الجيد



4. ضع زيت النعناع فى قليل من الماء فهو يساعد على منحك التنفس الجيد.



5. ضع القليل من الحبهان المطحون إلى كوب من الماء الدافئ ثم تناوله يوميًا قبل النوم بثلاثين دقيقة فهو يحارب احتقان الأنف والحلق ويفتح الممرات الأنفية-



6- تناول كوبا من مغلى الكركم مع اللبن الدافئ، قبل النوم فهو يساعد على التنفس بصورة طبيعية وفتح الأنف.



7- تناول مشروباً من تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل، ويتم تناول مزيج هذا العصير قبل موعد النوم بنحو ربع ساعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدون أدوية هناك طرق سريعة وعلاجات طبيعية يمكنها أن تخلصك من الشخير فى ثوانٍ معدودة إليك أبرز تلك الحيل يقدّمها موقع بولد سكاى الهندى.1-تعد من أفضل علاجات للشخير ضع القليل من الماء المغلى والملح فى فتحات الأنفين في وقت النوم لبضعة أسابيع.. ستلاحظ الفرق2. ابتعد عن النوم على ظهرك لأن الاستلقاء على ظهرك يؤدي إلى الشخير.3. دلك جبهتك بالزعتر فهو مهدئ عميق يضمن النوم الجيد4. ضع زيت النعناع فى قليل من الماء فهو يساعد على منحك التنفس الجيد.5. ضع القليل من الحبهان المطحون إلى كوب من الماء الدافئ ثم تناوله يوميًا قبل النوم بثلاثين دقيقة فهو يحارب احتقان الأنف والحلق ويفتح الممرات الأنفية-6- تناول كوبا من مغلى الكركم مع اللبن الدافئ، قبل النوم فهو يساعد على التنفس بصورة طبيعية وفتح الأنف.7- تناول مشروباً من تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل، ويتم تناول مزيج هذا العصير قبل موعد النوم بنحو ربع ساعة.







حلول التخلص الشخير



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