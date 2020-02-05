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عزل قيادات عسكرية بعد إعلانها التمرد على الحكومة الشرعية

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*يمن برس -سقطرى

أعلنت قيادة اللواء الأول مشاه بحري بأرخبيل سقطرى، عزل قيادات عسكرية، اثر إعلانهم التمرد على الشرعية بدعم إماراتي، وانضمامهم للانتقالي الجنوبي .



وقالت قيادة اللواء الأول مشاه بحري أرخبيل سقطرى "إن اجتماعاً عسكرياً موسعاً، عُقد في جزيرة أرخبيل سقطرى، بحضور قائد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية، أقر عزل قادة كتيبة حرس الشواطئ المتمردة كإجراء أولي يتبعه عدة إجراءات".



وبحسب البيان، "فإن اللواء قام باتخاذ الاجراءات الأولية، وذلك بعزل كلا من قائد الكتيبة وأركان الكتيبة ومساعد الكتيبة، مضيفاً بأنه سيتبعه اجراءات أخرى لإنهاء هذا التمرد" .



وأشار إلى أن "بعض المرجفين في المحافظة لم يستسيغوا الأمن والطمأنينة التي تتمتع بها سقطرى، نتيجة لدوافع وأغراض حزبية ومناطقيه وشخصية على حد سواء، يبيعون أنفسهم ووطنهم بعرض من الدنيا قليل".



وأكد البيان على عزم اللواء القيام بإجراءات اضافية لإنهاء التمرد.



وذكر بأنه في حال فشل الوساطة فإن اللواء الأول مشاة بحري له الحق الكامل في استعادة موقع الكتيبة بالطريقة التي يراها مناسبة في مدة أقصاها حتى السبت القادم 8 فبراير 2020م.



وكان قادة الكتيبة قد أعلنوا انشقاهم عن اللواء و انضمامهم إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات بعد أن تلقوا أموالاً من أبوظبي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت قيادة اللواء الأول مشاه بحري بأرخبيل سقطرى، عزل قيادات عسكرية، اثر إعلانهم التمرد على الشرعية بدعم إماراتي، وانضمامهم للانتقالي الجنوبي .وقالت قيادة اللواء الأول مشاه بحري أرخبيل سقطرى "إن اجتماعاً عسكرياً موسعاً، عُقد في جزيرة أرخبيل سقطرى، بحضور قائد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية، أقر عزل قادة كتيبة حرس الشواطئ المتمردة كإجراء أولي يتبعه عدة إجراءات".وبحسب البيان، "فإن اللواء قام باتخاذ الاجراءات الأولية، وذلك بعزل كلا من قائد الكتيبة وأركان الكتيبة ومساعد الكتيبة، مضيفاً بأنه سيتبعه اجراءات أخرى لإنهاء هذا التمرد" .وأشار إلى أن "بعض المرجفين في المحافظة لم يستسيغوا الأمن والطمأنينة التي تتمتع بها سقطرى، نتيجة لدوافع وأغراض حزبية ومناطقيه وشخصية على حد سواء، يبيعون أنفسهم ووطنهم بعرض من الدنيا قليل".وأكد البيان على عزم اللواء القيام بإجراءات اضافية لإنهاء التمرد.وذكر بأنه في حال فشل الوساطة فإن اللواء الأول مشاة بحري له الحق الكامل في استعادة موقع الكتيبة بالطريقة التي يراها مناسبة في مدة أقصاها حتى السبت القادم 8 فبراير 2020م.وكان قادة الكتيبة قد أعلنوا انشقاهم عن اللواء و انضمامهم إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات بعد أن تلقوا أموالاً من أبوظبي.







قيادات عسكرية الحكومة الشرعية عزل



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