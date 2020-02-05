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العكيمي يتحدث عن مخطط كبير وهجوم واسع على الجوف وينفي تقدم الحوثيين "فيديو"
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 02:24:00 مساءً

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العكيمي يتحدث عن مخطط كبير وهجوم واسع على الجوف وينفي تقدم الحوثيين "فيديو"
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*يمن برس - خاص
نفى محافظ محافظة ‎الجوف اللواء أمين العكيمي أن تكون جماعة الحوثي قد تقدمت حتى شبراً واحداً في المناطق التي سبق وأن سيطر عليها الجيش الوطني في المحافظة، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من عدة محاور. 

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن المحافظ اللواء العكيمي أن معنويات قوات الجيش الوطني عالية، مؤكداً أن "الحملة التي دبرها الحوثيون على نهم والجوف ومأرب كانت تدميراً له". 

وحذر اللواء العكيمي جماعة الحوثي من مغبّة الاستمرار في مسيرة التدمير، مشيرًا إلى أن "أحرار اليمن لن يسمحوا للحوثي بالاستمرار في مشروعه التدميري الذي بدأه قبل أكثر من 13 سنة مهما استعان بالفرس ومليشيات حزب الله اللبناني" حسب قوله.


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خاص - يمن برس

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