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الريال اليمني يسجل تراجعا مخيفا وسط تحذيرات كبيرة من تدني الوضع الاقتصادي(السعر الآن)
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 02:29:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني تراجعا كبيرا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية مع توسع كبير لفارق الصرف بين صنعاء وعدن وسط تحذيرات كبيرة من زيادة تدني الوضع الاقتصادي .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي:
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 169
الدولار : 642
الإماراتي : 172
العماني : 1645
ذهب كسر 21 : 27,400
(( أسعار البيع ))
السعودي : 170
الدولار : 648
الإماراتي : 174
العماني : 1675
ذهب كسر 21 : 27,700
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