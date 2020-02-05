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كيف كانت ردود فعل الأمريكان بعد أن قامت السيدة"بيلوسي" بإهانة ترامب وتمزيق خطابه؟

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*يمن برس -متابعة خاصة

قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم أمس الثلاثاء، بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة الولايات المتحدة.



كما علقت بيلوسي على ما فعلته قائلة: "كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى.



​وقد تجاهل ترامب بيلوسي ولم يقم بمصافحتها قبل بدء الخطاب، فتجنبت هي بدورها العبارات المعتادة مثل "من دواعي سروري" أو "من دواعي الفخر البالغ" التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس، وكل ما قالته عند تقديم ترامب: "أعضاء الكونغرس... إليكم رئيس الولايات المتحدة".



وأشاد الكثير من المستخدمين بتحدي بيلوسي للرئيس الأمريكي، حيث علقت ستيفاني، "الملكة بيلوسي مزقت خطابه إلى نصفين ورمته على الطاولة كالقمامة".





وقال جورج، "لم يستحق خطابه أبدا أن يكون مطبوعا على الورق، لذلك كان هذا الحل الصائب".



وكتبت مارتينا، الأفضل أن يُمزق خطابه، من أن يمزق بلدنا، وأكد آخر أنها "بطلة وملكة وأسطورة".





وكتب آخر، تمزيق نانسي بيلوسي خطاب ترامب أمام وجهه الغبي هو الشيء الأكثر صرامة رأيته في حياتي كلها.



بدوره علق ترامب على تمزيق بيلوسي للخطاب قائلا: "هذا ما مزقته بيلوسي، إنها فعلة مشينة حقا، حتى بالنسبة لها".



هذا وألقى الرئيس ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم أمس الثلاثاء، بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة الولايات المتحدة.كما علقت بيلوسي على ما فعلته قائلة: "كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى.​وقد تجاهل ترامب بيلوسي ولم يقم بمصافحتها قبل بدء الخطاب، فتجنبت هي بدورها العبارات المعتادة مثل "من دواعي سروري" أو "من دواعي الفخر البالغ" التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس، وكل ما قالته عند تقديم ترامب: "أعضاء الكونغرس... إليكم رئيس الولايات المتحدة".وأشاد الكثير من المستخدمين بتحدي بيلوسي للرئيس الأمريكي، حيث علقت ستيفاني، "الملكة بيلوسي مزقت خطابه إلى نصفين ورمته على الطاولة كالقمامة".وقال جورج، "لم يستحق خطابه أبدا أن يكون مطبوعا على الورق، لذلك كان هذا الحل الصائب".وكتبت مارتينا، الأفضل أن يُمزق خطابه، من أن يمزق بلدنا، وأكد آخر أنها "بطلة وملكة وأسطورة".وكتب آخر، تمزيق نانسي بيلوسي خطاب ترامب أمام وجهه الغبي هو الشيء الأكثر صرامة رأيته في حياتي كلها.بدوره علق ترامب على تمزيق بيلوسي للخطاب قائلا: "هذا ما مزقته بيلوسي، إنها فعلة مشينة حقا، حتى بالنسبة لها".هذا وألقى الرئيس ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.







بيلوسي ترامب الخطاب



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