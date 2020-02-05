 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قيادي حوثي يختطف عدد من المواطنين المسافرين في إب
قيادي حوثي يختطف عدد من المواطنين المسافرين في إب
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 03:26:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
حوثيون
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
حوثيون

*يمن برس -إب
اختطف قيادي حوثي، عدداً من عمال محافظة إب، وسط اليمن، كانوا في طريقهم للعمل في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية إن وكيل محافظة إب للشؤون الصحية القيادي الحوثي "أشرف المتوكل" اختطف عدداً من العمال الذين كانوا يعتزمون السفر إلى محافظة حضرموت لكسب الرزق.
 
وبحسب المصادر فإن عدداً من العمال كانوا يتجهزوا للسفر إلى حضرموت للعمل من جولة العدين، وقام مسلحون تابعون للقيادي الحوثي المتوكل الذي يسكن بالقرب من "جولة العدين" باختطافهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.
 
وأشارت المصادر إلى أن المتوكل اتهم العمال بأنهم ذاهبون للتجنيد في صفوف القوات الحكومية.
 
وتواصل جماعة الحوثي الانقلابية، اختطاف المئات من أبناء المحافظة في سجونها، منذ سنوات في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة التي تطال المدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
191
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©