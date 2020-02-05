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قيادي حوثي يختطف عدد من المواطنين المسافرين في إب

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حوثيون

*يمن برس -إب

اختطف قيادي حوثي، عدداً من عمال محافظة إب، وسط اليمن، كانوا في طريقهم للعمل في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن وكيل محافظة إب للشؤون الصحية القيادي الحوثي "أشرف المتوكل" اختطف عدداً من العمال الذين كانوا يعتزمون السفر إلى محافظة حضرموت لكسب الرزق.



وبحسب المصادر فإن عدداً من العمال كانوا يتجهزوا للسفر إلى حضرموت للعمل من جولة العدين، وقام مسلحون تابعون للقيادي الحوثي المتوكل الذي يسكن بالقرب من "جولة العدين" باختطافهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.



وأشارت المصادر إلى أن المتوكل اتهم العمال بأنهم ذاهبون للتجنيد في صفوف القوات الحكومية.



وتواصل جماعة الحوثي الانقلابية، اختطاف المئات من أبناء المحافظة في سجونها، منذ سنوات في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة التي تطال المدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اختطف قيادي حوثي، عدداً من عمال محافظة إب، وسط اليمن، كانوا في طريقهم للعمل في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.وقالت مصادر محلية إن وكيل محافظة إب للشؤون الصحية القيادي الحوثي "أشرف المتوكل" اختطف عدداً من العمال الذين كانوا يعتزمون السفر إلى محافظة حضرموت لكسب الرزق.وبحسب المصادر فإن عدداً من العمال كانوا يتجهزوا للسفر إلى حضرموت للعمل من جولة العدين، وقام مسلحون تابعون للقيادي الحوثي المتوكل الذي يسكن بالقرب من "جولة العدين" باختطافهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.وأشارت المصادر إلى أن المتوكل اتهم العمال بأنهم ذاهبون للتجنيد في صفوف القوات الحكومية.وتواصل جماعة الحوثي الانقلابية، اختطاف المئات من أبناء المحافظة في سجونها، منذ سنوات في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة التي تطال المدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.







قيادي حوثي إب اختطاف



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