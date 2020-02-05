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طائرة تنقلب رأساً على عقب بعد إعلان أحد ركابها أنه "قادم من ووهان" ومصاب بكورونا
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 04:06:00 مساءً

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طائرة تنقلب رأساً على عقب بعد إعلان أحد ركابها أنه "قادم من ووهان" ومصاب بكورونا
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*يمن برس -متابعة خاصة
أجبر موسيقي هاو طائرة ركاب على العودة من حيث أقلعت، والهبوط بشكل اضطراري بعد ما أعلن "مزحة كورونا" على الملأ.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الطائرة الكندية أقلعت من مطار تورنتو إلى جامايكا وعلى متنها 243 راكبا قبل أيام.

وبينما كانت الطائرة محلقة فوق السحاب، خرج الشاب الموسيقي جيمس بوتوك (28 عاما)، من مقعده، وقال بصوت مرتفع " انتباه من فضلكم. لقد عدت للتو من مدينة ووهان. عاصمة فيروس كورونا".

وأضاف" أشعر بأنني لست على ما يرام.. شكرا لكم". وكان يرتدي كمامة وقفازات.


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خاص - يمن برس

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