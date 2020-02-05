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السعودية تدفع بقوة عسكرية ضخمة إلى عدن وسط حالة من الترقب لانفجار الوضع وإعلان الانتقالي فشل "اتفاق الرياض"(وثيقة)
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 04:24:00 مساءً
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*يمن برس -عدن
وصلت تعزيزات عسكرية سعودية اليوم الأربعاء إلى محافظة أبين جنوب اليمن.
ووصلت التعزيزات إلى مديرية أحور بأبين ظهر اليوم , وفي طريقها إلى العاصمة عدن .
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وقال مصدر في الحزام الأمني بأبين , أن قوات الحزام رافقت تلك التعزيزات أثناء مرورها من مديرية أحور .
ومن المتوقع أن تصل التعزيزات العسكرية إلى العاصمة عدن خلال الساعات القادمة .
ويأتي وصول التعزيزات العسكرية السعودية بالتزامن مع إعلان الانتقالي قرب انتهاء الموعد المحدد لـ"اتفاق الرياض" كما كشف عن خطته البديلة في حالة فشل الاتفاق .
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