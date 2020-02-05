 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / السعودية تدفع بقوة عسكرية ضخمة إلى عدن وسط حالة من الترقب لانفجار الوضع وإعلان الانتقالي فشل "اتفاق الرياض"(وثيقة)
السعودية تدفع بقوة عسكرية ضخمة إلى عدن وسط حالة من الترقب لانفجار الوضع وإعلان الانتقالي فشل "اتفاق الرياض"(وثيقة)
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 04:24:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
السعودية تدفع بقوة عسكرية ضخمة إلى عدن وسط حالة من الترقب لانفجار الوضع وإعلان الانتقالي فشل "اتفاق الرياض"(وثيقة)

*يمن برس -عدن
وصلت تعزيزات عسكرية سعودية اليوم الأربعاء إلى محافظة أبين جنوب اليمن.
ووصلت التعزيزات إلى مديرية أحور بأبين ظهر اليوم , وفي طريقها إلى العاصمة عدن .

وقال مصدر في الحزام الأمني بأبين , أن قوات الحزام رافقت تلك التعزيزات أثناء مرورها من مديرية أحور .

ومن المتوقع أن تصل التعزيزات العسكرية إلى العاصمة عدن خلال الساعات القادمة .

ويأتي وصول التعزيزات العسكرية السعودية بالتزامن مع إعلان الانتقالي قرب انتهاء الموعد المحدد لـ"اتفاق الرياض"  كما كشف عن خطته البديلة في حالة فشل الاتفاق .

يمن برس - السعودية تدفع بقوة عسكرية ضخمة إلى عدن وسط حالة من الترقب لانفجار الوضع وإعلان الانتقالي فشل "اتفاق الرياض"(وثيقة)



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
693
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©