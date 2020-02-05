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مسؤول إيراني يعلن استعداد بلاده للتفاوض مع السعودية
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 05:07:00 مساءً

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مسؤول إيراني يعلن استعداد بلاده للتفاوض مع السعودية
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*يمن برس -وكالات
قال كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، إن بلاده على استعداد للتفاوض مع السعودية.

 
وأعرب خرازي أثناء اجتماعه مع صحفيين ومحللين عرب، عن أسفه في أن "القرار ليس بيد حكامها، وإنما المصالح الأمريكية لها كلمة الفصل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر". 

وتابع: "يحاول الأمريكيون الاصطياد بالماء العكر، لذلك لا يسمحون لحكام السعودية باتخاذ قرارات مستقلة".

وأشار خرازي إلى أن "رؤية الأساليب المغايرة تشكل استراتيجية محور المقاومة، لأن الدبلوماسية التقليدية المتبعة من خلال المنظمات الدولية أو الحوار مع القوى العالمية غير فعالة".

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: "الضربة الإيرانية (ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني) لم يسبق لها مثيل، لأنه حتى الآن لم يجرؤ أي بلد على استهداف قاعدة أمريكية بشكل مباشر انتقاما للعمل الإرهابي الأمريكي".

وأضاف خرازي: "الأحداث الأخيرة أوضحت الفرق بين إيران المستقلة وبعض الأنظمة العربية التابعة". 

وقال: "على عكس بعض الدول في المنطقة التي أصبحت بقرة حلوب لأمريكا، فإن إيران حافظت على استقلالها واعتمدت على الشعب، ولن تستسلم أمام أي قوة".


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خاص - يمن برس

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