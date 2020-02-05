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سكرتير الحزب الإشتراكي لـ"يمن برس": مأرب اليوم أقوى أكثر من أي وقت مضى
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 07:15:00 مساءً

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سكرتير الحزب الإشتراكي لـ"يمن برس": مأرب اليوم أقوى أكثر من أي وقت مضى
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*يمن برس - خاص

أكد سكرتير الحزب الإشتراكي بمحافظة مأرب ناجي الحنيشي أن مأرب اليوم أقوى أكثر من أي وقت مضى وأن الحوثيين ومن يحرضون على مأرب لن يجنوا إلا "البوار".

وقال الحنيشي في تصريح لـ"يمن برس" إن أول من يدرك حقيقة قوة مأرب وصلابتها اليوم هم الحوثيون الذين يدفعون الناس إلى المحارق في أطراف مأرب غير مكترثين بمضاعفة أعداد الموتى من أجل هدف غير قابل للتحقق ضد إرادة الأحرار في مأرب.

ودعا الحنيشي المحرضين على مأرب الذين أخونوا مأرب وتفننوا في إطلاق النعوت والمسميات لها دون شرف أو أخلاق خدمة لذات الخصم الذي يقولون إنهم ضده ويقاوموه، "حسب وصفه" إلى الكف عن غلهم.

وأضاف أن لاخصومة لمحافظة مأرب مع أولئك المحرضين الذين يعملون على تقديم كلما من شأنه الإضرار بمأرب وأهلها، وأن مأرب يقيم فيها اليوم مايفوق الثلاثة ملايين نسمة شردتهم المليشيات السلالية بالإضافة إلى سكانها، حسب قوله. 

ونبه سكرتير الحزب الإشتراكي بمأرب جماعة الحوثي التي تدفع بعناصرها للقتل إلى استحضار تجربتها مع مأرب حين كسرت غرورها على أسوارها، إبان العام 2015، وأن تدرك أنها بمغامراتها لاتضاعف سوى فاتورة قتلاها.


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خاص - يمن برس

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