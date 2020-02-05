نجاة محافظ شبوة من محاولة اغتيال والجيش يعلن حالة الطوارئ بالمحافظة

*يمن برس - متابعة خاصة
نجا محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو اليوم الأربعاء من محاولة اغتيال في في مدينة عتق (جنوب شرق اليمن).
وقالت مصادر محلية إن المحافظ بن عديو تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في عتق، بدون ورود تفاصيل أكثر عن العملية.
وأعلن قائد القوات الخاصة العميد عبدربه لعكب قبل قليل نجاح القوات الخاصة في القبض على عدد من المتورطين في محاولة اغتيال المحافظ بن عديو صباح اليوم، مؤكدًا إعلان الجيش حالة الطوارئ والانتشار في شبوة.
ويوم الثلاثاء اتهم المحافظ بن عديو، الإمارات العربية المتحدة "بتمويل الفوضى واستغلال حاجة الناس.
وقال بن عديو، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "مؤسف جدا أن تمول الإمارات الفوضى في شبوة بميزانيات ضخمة، وأن يتم استغلال حاجة الناس للزج بهم ليكونوا ضحايا لتحقيق أطماع نفوس مأزومة".
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