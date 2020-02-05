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الجنرال جوها: أي هجوم جوي يعرض اتفاق الحديدة للخطر

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جوها

*يمن برس - الحديدة

حث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت جوها على التهدئة، مؤكداً أن أي هجوم جوي يعرض اتفاق الحديدة للخطر.



وعبر الفريق جوها في بيان أصدره يوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء غارة جوية وقعت في مديرية الضحي شمال مدينة الحديدة، يوم 31 يناير الماضي..



وقال إن "أي هجومٍ حربي يقوض روح اتفاق الحديدة، ويعرض تنفيذه للخطر".



وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة أن على الأطراف "مواصلة الانخراط في العمل بنية صادقة، وبشكل مشترك"، من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، لضمان احترام وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة على الأرض.



وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الأطراف لاستمرار وقف إطلاق النار.



ورعت الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، جولة مشاورات يمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. اتفق خلالها الطرفان على وقف العمليات العسكرية في الحديدة وإعادة انتشار القوات من المدينة وموانئها.



ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، إلا أن اشتباكات وخروقات استمرت خلال الفترة الماضية في أنحاء متفرقة من المحافظة في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن تلك الخروقات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت جوها على التهدئة، مؤكداً أن أي هجوم جوي يعرض اتفاق الحديدة للخطر.وعبر الفريق جوها في بيان أصدره يوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء غارة جوية وقعت في مديرية الضحي شمال مدينة الحديدة، يوم 31 يناير الماضي..وقال إن "أي هجومٍ حربي يقوض روح اتفاق الحديدة، ويعرض تنفيذه للخطر".وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة أن على الأطراف "مواصلة الانخراط في العمل بنية صادقة، وبشكل مشترك"، من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، لضمان احترام وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة على الأرض.وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الأطراف لاستمرار وقف إطلاق النار.ورعت الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، جولة مشاورات يمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. اتفق خلالها الطرفان على وقف العمليات العسكرية في الحديدة وإعادة انتشار القوات من المدينة وموانئها.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، إلا أن اشتباكات وخروقات استمرت خلال الفترة الماضية في أنحاء متفرقة من المحافظة في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن تلك الخروقات.







الحديدة جوها وقف اطلاق النار



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