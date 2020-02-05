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عاجل وحصري.. صاروخ باليستي يستهدف حي الروضة بمدينة مأرب ويخلف ضحايا مدنيين
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 08:56:00 مساءً

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عاجل وحصري.. صاروخ باليستي يستهدف حي الروضة بمدينة مأرب ويخلف ضحايا مدنيين
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*يمن برس - خاص
استهدف صاروخ باليستي حيًا سكنيًا مأهولًا بالسكان في مدينة مأرب (شمال شرق صنعاء). 

وأكد مراسل "يمن برس" أن الصاروخ الباليستي استهدف منازل مواطنين بحي الروضة الآهلة بالسكان المدنيين والنازحين في مدينة مأرب.

وأضاف مراسلنا أن هناك أنباء أولية تتحدث عن وجود ضحايا في صفوف المدنيين.

يذكر أن مدينة مأرب تعرضت في الشهر الأخير للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كان أبرزها استهداف معسكر الاستقبال التابع للجيش الوطني بصاروخ باليستي تسبب بمقتل 116 من الجنود وإصابة أكثر من 70 آخرين.

يأتي ذلك مع اشتداد المعارك في جبهتي نهم والجوف بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي عقب هجوم واسع شنته الجماعة المسلحة على مواقع الجيش تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المواقع.


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خاص - يمن برس

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