انهيار ثلجي في تركيا يودي بحياة 33 شخصاً بينهم رجال أمن

*يمن برس - متابعات
ارتفع عدد قتلى الانهيار الثلجي في ولاية وان، جنوبي شرقي تركيا، اليوم الاربعاء، إلى 33 قتيل بينهم رجال امن وانقاذ مدنيين.
وقالت وكالة الكوارث والطوارىء التركية"أفاد" إن انهيار ثلجي اخر وقع صباح اليوم الاربعاء، اثناء عمليات بحث وإنقاذ للعالقين جراء انهيار ثلجي حدث الثلاثاء وأودى بحياة 5 أشخاص، بالقرب من الطريق الواصل بين ولاية وان وقضاء بهتشه سراي.
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في وقت سابق، إنقاذ 30 شخصًا من بين العالقين بعدما انهارت كتلة ثلجية خلال البحث عن عالقين إثنين تحت الثلوج.
ومن بين العالقين الذين تم إنقاذهم، مدير إدارة الكوارث والطوارئ التركية في الولاية، عثمان أوتشار، والذي كان يقود مهمة البحث والإنقاذ قبل الانهيار الثاني.
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