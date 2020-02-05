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مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بارز وأحد أبنائه في حريب
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 09:22:00 مساءً

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مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بارز وأحد أبنائه في حريب
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*يمن برس -خاص
قتل اليوم الأربعاء 16 حوثيا بينهم قيادي بارز ونجله في مواجهات مع القوات الحكومية بمديرية حريب شمالي محافظة مأرب.

وأفادت مصادر خاصة ، أن  القيادي الحوثي البارز المدعو “دارس صالح السعدي” ونجله وأربعة عشر آخرين لقوا مصرعهم  اليوم في مواجهات  عنيفة مع القوات الحكومية .

وتدور معارك  عنيفة هذه الأيام في حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء صنعاء وحريب القراميس التابعة لمحافطة مأرب  في محاولة القوات الحكومية لاستعادتها بعد إن سيطر عليها الحوثيون مؤخرا .


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خاص - يمن برس

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