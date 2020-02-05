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مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بارز وأحد أبنائه في حريب

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*يمن برس -خاص

قتل اليوم الأربعاء 16 حوثيا بينهم قيادي بارز ونجله في مواجهات مع القوات الحكومية بمديرية حريب شمالي محافظة مأرب.



وأفادت مصادر خاصة ، أن القيادي الحوثي البارز المدعو “دارس صالح السعدي” ونجله وأربعة عشر آخرين لقوا مصرعهم اليوم في مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية .



وتدور معارك عنيفة هذه الأيام في حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء صنعاء وحريب القراميس التابعة لمحافطة مأرب في محاولة القوات الحكومية لاستعادتها بعد إن سيطر عليها الحوثيون مؤخرا .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل اليوم الأربعاء 16 حوثيا بينهم قيادي بارز ونجله في مواجهات مع القوات الحكومية بمديرية حريب شمالي محافظة مأرب.وأفادت مصادر خاصة ، أن القيادي الحوثي البارز المدعو “دارس صالح السعدي” ونجله وأربعة عشر آخرين لقوا مصرعهم اليوم في مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية .وتدور معارك عنيفة هذه الأيام في حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء صنعاء وحريب القراميس التابعة لمحافطة مأرب في محاولة القوات الحكومية لاستعادتها بعد إن سيطر عليها الحوثيون مؤخرا .







مأرب حريب نهم



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